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НАТО разворачивает у границ России свои войска, постоянно усиливает военное присутствие и делает бесконечные громкие заявления о своей мощи. Россия в такой ситуации не может сидеть сложа руки. Она подготовила беспрецедентный ответ на действия Североатлантического альянса, который «прозвучит» уже до конца текущего года.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что именно к этому сроку на западных границах РФ появится 20 новых военных подразделений. Главная цель их создания – это сдерживание агрессии Североатлантического альянса, а также пресечение попыток разрушить давно сложившуюся систему мировой системы безопасности.

Военные эксперты, которые прокомментировали заявление министра, считают, что РФ разместит на своих рубежах оперативно-тактические комплексы «Искандер» и другое подобное вооружение, а также существенно усилит войска противовоздушной обороны. Они подчеркивают, что это лишь предположение, так как официальных данных о численности и принадлежности подразделений пока не поступало.

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