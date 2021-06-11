В Баренцевом море прошли очередные учения, в ходе которых экипажи российских кораблей тренировались отражать нападение военно-морских группировок потенциального противника.

Двухсторонние маневры были забиты в план летней подготовки на 2021 год и никаких отклонений от него замечено не было.

Пресс-служба Северного флота сообщила, что на учениях отрабатывались всевозможные меры защиты арктических границ России на случай атаки со стороны вероятного противника. В них приняли участие 10 самолетов морской авиации, а также 20 кораблей и подводных лодок. На субмарине «Петр Великий» размещался штаб маневров, которые завершились боевыми стрельбами.