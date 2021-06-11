Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Баренцевом море прошли очередные учения, в ходе которых экипажи российских кораблей тренировались отражать нападение военно-морских группировок потенциального противника.

Двухсторонние маневры были забиты в план летней подготовки на 2021 год и никаких отклонений от него замечено не было.

Пресс-служба Северного флота сообщила, что на учениях отрабатывались всевозможные меры защиты арктических границ России на случай атаки со стороны вероятного противника. В них приняли участие 10 самолетов морской авиации, а также 20 кораблей и подводных лодок. На субмарине «Петр Великий» размещался штаб маневров, которые завершились боевыми стрельбами.

Вам может понравиться

Россиянин пожаловался на неуважительное отношение к туристам в Абхазии

Житель России, который побывал на отдыхе в Абхазии, высказал недовольство неуважением граждан этой страны к туристам. Он рассказал, что с наибольшим количеством неприятных эпизодов столкнулся в курортном городе Новый Афон.

Турция выразила готовность занять аэропорт Кабула после вывода американских войск

Турция готова заменить Соединенные Штаты в Афганистане. Она еще в мае заявила, что не против перехватить у США управление аэропортом Кабула и функции по его охране. В настоящий момент Североатлантический

Читатели Wall Street Journal предрекли провал Байдена на саммите с Путиным

Американское издание Wall Street Journal опубликовало рекомендации сенатора Роба Портмана главе государства Джо Байдену перед встречей с российским президентом. По словам советчика, американский лидер обязан говорить с Владимиром Путиным только
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 11 июня – дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 июня – переменная облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 июня – пасмурно, до 22 °C | Королев: погода, 11 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 11 июня – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 11 июня – ясно, до 24 °C |