Представители российского Северного флота сообщили, что этой осенью в Арктике будут проведены очередные военные маневры.

Согласно их словам, осенью нынешнего года СФ примет участие в учениях на основном для себя направлении, расположенном в Арктическом регионе. Они позволят проверить готовность вооруженных сил к достижению их главных целей. Будут обязательно выполнены межвидовые маневры, связанные с защитой Севморпути.

Указывается, что в нынешнем году боевые корабли и судна поддержки СФ должны будут выполнить 10-й поход в акватории Северного Ледовитого океана. При этом на арктических островах планируется совершить несколько высадок десанта для отработки наступательных и оборонительных операций.