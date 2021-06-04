В Санкт-Петербурге 13 мая завершилась проверка поставщика социального питания ООО «Северная столица». На днях Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу опубликовало ее результаты.

Инспекторы обнаружили множество нарушений в школах Центрального района, где указанный комбинат выступает поставщиком питания. К примеру, ножом с маркировкой «для мяса» резали сырую рыбу, что является грубым нарушением СанПиН. Некоторая посуда вовсе не имела маркировки.

В школе № 304 блюда на детские столы поступали холодными. «Омлет натуральный» подавался детям с температурой 37,7 градусов, хотя по нормативам он должен быть горячее почти в два раза.

Проблемы с температурой блюд, вероятно, вызваны нарушениями при их перевозке. Инспекторы отметили наличие термосов и контейнеров без крышек. Отдельного внимания заслуживают железные бидоны, на которых в ходе проверки были обнаружены следы ржавчины.

В школах также использовалась посуда с трещинами и сколами, что недопустимо по санитарным нормам. Еще хуже дела обстоят с сотрудниками «Северной столицы».

Оказалось, что работники комбината в школе № 163 имели проблемы с оформлением медицинских книжек. У части сотрудников не оказалось справки из туберкулезного диспансера. Кроме того, некоторые работники комбината оказались не привиты от дифтерии, гепатита В, краснухи и кори.

Технология приготовления и подачи блюд также нарушалась. В школе № 174 дети недополучали положенный по нормам объем мандарин и кофейного напитка. В случае с фруктами на школьные столы попадала лишь треть от заявленных в меню порций.

Инспекторы обнаружили, что некоторые сотрудники хранят свои личные вещи вместе с рабочей спецодеждой, что также идет вразрез с нормами. Кроме того, в некоторых школах температура в помещениях для хранения овощей достигала 20 градусов, хотя по требованиям СанПиН она не должна превышать 4-6 градусов.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выписало предписания, согласно которым комбинат должен устранить все выявленные нарушения к началу нового учебного года. А некоторые из них следует исправить немедленно. Однако наличие такого внушительного списка нарушений указывает на то, что поставщика вовсе не стоит допускать до работы в школах.

Отметим, что у владельца «Северной столицы» Дмитрия Левина есть еще один комбинат с почти идентичным названием – ООО «ТК Северная Столица». Компания также занимается организацией детского питания. В прошлом месяце она оказалась в центре крупного скандала с поставкой фальсифицированного сливочного масла в образовательные учреждения.