Алексей Пушков на своей Twitter-странице прокомментировал слова лидера США Джо Байдена об отношениях с Россией.

Как сообщается, недавно Байден в интервью изданию The Washington Post сообщил о желании выстроить с Россией стабильные и предсказуемые отношения. Также он отметил, что хочет работать с РФ по вопросам стратегической безопасности и контроля над вооружениями.

По словам Пушкова, Байден не сказал чего-либо нового. Он считает, что Байден пытается «припугнуть» Россию жестким ответом в том случае, если она каким-либо образом навредит США. В остальных случаях Байден демонстрирует стремление к стабилизации отношений. Также Пушков указал на то, что Байден не рассказал о главном – продолжат ли Штаты угрожать интересам России.

Недавно Алексей Пушков заблокировал в Twitter экс-президента Эстонии Тоомаса Ильвеса. Причиной стали насмешки над публикацией Пушкова.