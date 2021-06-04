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Российский сенатор Алексей Пушков заблокировал в социальной сети «Твиттер» экс-президента Эстонии Тоомаса Ильвеса за насмешки над его постом. Представитель СовФеда заявил, что у прибалта отсутствует чувство юмора.

В своем сообщении Пушков написал, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», Киев не сможет вкладывать деньги в армию, что пойдет ему на пользу. Украина перестанет, наконец, готовить новые наступательные действия на Донбассе и втягивать в них РФ.

В ответ на этот пост Ильвес назвал рассуждения Пушкова «смешными». Сенатор заявил, что это был саркастический пост, а если эстонский политик не понимает сарказма, то ему лучше отправиться в бан. Смысл сообщения, по словам члена СовФеда, был в том, что Украине не нужны ВС, так как она не умеет рационально их использовать.

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