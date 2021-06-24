Сексолог Эмили Морс рассказала о главном вопросе, которым следует поинтересоваться у своего партнёра для того, чтобы улучшить качество секса до идеального.

Как заявила Эмили, это очень простой вопрос. Нужно лишь поинтересоваться у партнёра, нравится ли ему это. Как она считает, подобное общение является ключевым, несмотря на то, что оно очевидно. Также специалист выразила мнение, что ситуация, когда человек интересуется у своего партнёра, нравится ли ему, является горячей.

По её словам, это позволит партнёру рассказать, нравится ли ему происходящее, а также даёт ему возможность сказать, что можно сделать для улучшения этого опыта. В такой ситуации все остаются довольными. Кроме того, Эмили указала на то, что многие люди считают, что партнёры интуитивно понимают их сексуальные предпочтения, но в действительности это далеко не всегда так, поэтому общение очень важно.

Недавно мы сообщали, что журналистка из Дании занялась сексом со своим интервьюером. Как отмечается, она снимала репортаж о клубе свингеров.