Луиза Фишер, представительница датской прессы, разместила на своей страничке в «Твиттере» часть эфира, где она занимается сексом с интервьюером.

Журналистка решила сделать репортаж про клуб свингеров, расположенный рядом с Копенгагеном. В ходе беседы девушка согласилась переспать со своим собеседником. Видео снято в честь открытия данного общества после того, как были сняты ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

Согласно словам Фишер, вначале она не планировала добавлять в репортаж подобный материал, однако в итоге посчитала подобный формат допустимым. Родители журналисты позднее заявили, что одобряют поступок своей дочери, назвав его смешным и крутым.