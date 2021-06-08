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В Telegram был рассекречен доклад о моральном состоянии бойцов вооруженных сил Украины. Пользователи назвали его приговором украинской армии.

Отмечается, что в течение 2-х месяцев специалистами проводилось тайное исследование, в рамках которого было выяснено, в каком состоянии в настоящее время находятся украинские солдаты. Оказалось, что около 84 процентов всех военных не ощущают себя ответственными за итоги боев.

Кроме того, около 64 процентов часто употребляют алкогольные напитки или наркотические вещества. Однако многие пользователи со скепсисом отнеслись к опубликованным сведениям. Дело в том, что среди «Телеграм»-каналов, распространивших эту информацию были и российские.

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