В ситуации с пьяными британскими солдатами, которых высадили из поезда неподалеку от границы Эстонии, виноватой снова оказалась Россия. Политолог Евгений Сатановский заметил, что подобные заявления уже давно никого не удивляют. Русские виноваты абсолютно во всем, что происходит на планете Земля.

Так специалист прокомментировал публикацию в издании The Mirror. Он отметил, что совершенно непонятно, в чем именно журналисты обвиняют РФ. Вряд ли именно русские напоили британских солдат до поросячьего визга, да еще и заставили их вести себя настолько нагло и бесцеремонно, что у терпеливых эстонцев не выдержали нервы.

Впрочем, есть и еще одна версия. К примеру, русские начали с детских лет спаивать потенциальных британских военных. Эта операция, занявшая около двух десятилетий, была специально продумана, чтобы организовать произошедший сегодня скандал.

Сатановский заявил, что единственное, что удивляет в этой ситуации – как британцы до сих пор не вспомнили о Боширове и Петрове, которые в последние несколько лет организуют самые невероятные инциденты на территории Европы. Хотя еще не все потеряно – через семь лет в поезде могут внезапно обнаружить их паспорта.