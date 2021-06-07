Американский авианосец USS Gerald R. Ford вгоняет Пентагон в убытки, пишет издание 19FortyFive. Автор публикации сообщает, что этот боевой корабль постоянно создает проблемы, для устранения которых требуются все новые и новые финансовые вложения.

По словам эксперта, USS Gerald R. Ford – это авианосец-рекордсмен. Он является самым большим в мире подобным кораблем. Но его эксплуатация и необходимость постоянно устранять какие-то неполадки обходятся слишком уж дорого.

Уже в процессе подготовки к первому походу экипаж корабля столкнулся с трудностями. Сперва были обнаружены неисправности двигателя. Затем перестали нормальной функционировать авиационные пусковые установки. Также пришлось устранять множество неполадок по мелочам.

Сообщается, что авианосец превысил бюджет, выделенный на содержание, на 27 процентов. И расходы продолжают расти практически ежедневно. Самый большой в мире корабль авианосной группы внезапно превратился из гордости США в огромную дыру в бюджете, в которую нужно постоянно вбрасывать немалые деньги.