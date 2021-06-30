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Секер Арслан, гражданке Турции, в минувшее воскресенье, 27 июня, исполнилось 119 лет. Если её возраст удастся подтвердить официально, то она окажется наиболее старым человеком на планете.

Отмечается, что Арслан родилась ещё во время существования Османской империи – в 1902 году. Родственники долгожительницы считают, что ей удалось прожить так долго благодаря генам матери, которая умерла в 110 лет. Турчанка родила 6 детей. Сейчас у нее 12 внуков. Одна из её дочек указывает на то, что мать употребляет натуральные продукты, многие из которых приготовлены в домашних условиях.

Несмотря на наличие у Арслан болезни Альцгеймера, она находится в хорошем физическом состоянии для своего возраста. В начале текущего года родные турчанки заразились коронавирусом и очень боялись, что их бабушка может подхватить инфекцию, однако в итоге ей удалось избежать этого.

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