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Сергей Рябков, замруководителя российского МИД, считает, что напряженная обстановка на Украине сохраняется из-за безответственной политики Соединенных Штатов.

Согласно его словам, в Москве понятно содержание политики Вашингтона по отношению к Киеву. К сожалению, в ней отсутствует желание воздействовать на киевские власти, чтобы они начали выполнять хотя бы минимум из тех пунктов, которые прописаны в Минских договоренностях, считает Рябков.

Ранее между украинским и американским лидерами Владимиром Зеленским и Джо Байденом состоялась беседа по телефону. В рамках нее президент США заявил, что они продолжат поддерживать Украину, столкнувшейся с «российской агрессией в Крыму и Донбассе».

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