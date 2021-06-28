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После инцидента с британским эсминцем Румынии внезапно потребовались дополнительные силы НАТО в Черноморском регионе для «сдерживания российской агрессии». Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что на территории страны уже есть натовские войска, однако срочно нужно добавить, причем на условиях непрекращающейся ротации.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, усиление военного присутствия НАТО необходимо в стране и в регионе вообще, чтобы «эффективно сдерживать Россию».

Примерно в том же духе высказался и министр обороны Румынии Николае Чукэ. Он отметил, что у страны имеется возможность «развернуть как можно больше» войск НАТО. И ею необходимо воспользоваться. Поэтому румынские власти уже провели соответствующие переговоры с Командованием ВС США в Европе, а теперь намереваются донести эту мысль еще и до главы Пентагона.

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