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Представители холдинга «Высокоточные системы» рассказали подробности о новом ЗРПК «Панцирь-М», предназначенном для установки на боевые корабли ВМФ. Они отметили, что он поможет эффективно решать любые задачи противовоздушной обороны.

Конструкторы разработали данную версию ЗРПК «Панцирь» таким образом, чтобы она легко интегрировалась в общекорабельные системы. При этом морской комплекс универсален – он совместим как с новейшими судами, так и с крейсерами, фрегатами, корветами, разработанными еще во времена СССР.

Представляя комплекс на Международном военно-морском салоне, специалисты также отметили, что «Панцирь-М» является перспективной разработкой, которая в дальнейшем может модернизироваться в соответствии с новыми требованиями по технологическим решениям и боевым характеристикам.

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