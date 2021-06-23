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Замбия шумно отпраздновала 45-летие со дня образования Вооруженных сил государства. Одним из главных мероприятий был масштабный военный парад. На нем среди множества другой техники представили российский автомобиль «Урал-4320», оснащенный двумя ракетными установками.

Речь идет о британских системах Rapier, предназначенных для поражения воздушных целей. Каждый из комплексов, установленных на «Урале», способен выпускать 8 ракет. При этом высота атакуемой цели может составлять до трех километров. Дальность действия системы – 6800 метров.

ВС Замбии продемонстрировали на параде и буксируемую технику, предназначенную для поражения воздушных целей. Практически все они были прицеплены к тем же российским «Уралам». Речь идет о буксируемой версии уже упомянутой британской системы Rapier, а также о советских еще ЗРК «Печора». На вооружении Замбии также состоят самоходные орудия ЗСУ-23-4 «Шилка».

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