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Андрей Келин, российский посол в Лондоне, отметил, что Британия занимается дезинформацией, публикуя материалы о том, что корабли ВМС РФ якобы плавают в британских водах.

Согласно его словам, после происшествия c эсминцем ВМС Великобритании ряд британских СМИ сообщили, что российские суда постоянно нарушают водные границы королевства. Он добавил, что подобные материалы представляют собой яркий пример дезинформации, которую спонсирует само государство.

Дипломат из РФ отметил, что все военные маневры, проводимые вооруженными силами России, осуществляются строго в соответствии со всеми международными нормами и правилами. При этом корабли и самолеты не нарушают пространств иностранных государств.

Все это значительно контрастирует с действиями британского ВМФ, эсминец которого намеренно нарушил российские границы.

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