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Успешную разработку российским концерном «Калашников» дронов-камикадзе KUB-BLA в американском издании The National Interest назвали «плохими новостями для США». Действительно, новый беспилотник способен стать очень грозным оружием, если вдруг разразится война с Североатлантическим альянсом.

Еще в 2019 году, когда на выставке в Абу-Даби производитель представлял прототип беспилотника, стало известно, что создается он для уничтожения наземных целей. Причем тех, которые находятся на значительном удалении от места запуска дрона.

При этом беспилотник сможет развивать скорость около 130 километров в час и находиться в воздухе примерно 30 минут. Трехкилограммовый боеприпас позволит ему эффективно поражать мишени. Также благодаря бесшумному полету, БПЛА будет обнаружен разве что в момент попадания по цели. То есть, сбить его раньше нет никакой возможности.

Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», отмечают схожесть дрона с крылатой ракетой. К цели он летит значительно медленнее, но зато не требует крупных финансовых затрат.

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