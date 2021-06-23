Иван Стародубцев, эксперт из Турции, предупредил российских путешественников о том, что на турецких курортах им может угрожать опасность со стороны украинцев.

Согласно его словам, в Турции отдыхают граждане не только РФ, но и других стран, включая Украину. При этом процесс вакцинации в этой восточноевропейской стране идет даже более медленными темпами, чем в России. В результате они могут представлять реальную угрозу для не привитых россиян, так как могут оказаться носителями коронавирусной инфекции.

Специалист отметил, что после запрета полетов в Турцию украинцы попытались заполнить ее гостиницы «назло России», однако их оказалось заметно меньше, чем рассчитывали киевские власти. Причиной этому стала низкая платежеспособность украинских граждан. Однако их нахождение на турецких курортах все равно формирует определенные риски для российских путешественников.