читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Иван Стародубцев, эксперт из Турции, предупредил российских путешественников о том, что на турецких курортах им может угрожать опасность со стороны украинцев.

Согласно его словам, в Турции отдыхают граждане не только РФ, но и других стран, включая Украину. При этом процесс вакцинации в этой восточноевропейской стране идет даже более медленными темпами, чем в России. В результате они могут представлять реальную угрозу для не привитых россиян, так как могут оказаться носителями коронавирусной инфекции.

Специалист отметил, что после запрета полетов в Турцию украинцы попытались заполнить ее гостиницы «назло России», однако их оказалось заметно меньше, чем рассчитывали киевские власти. Причиной этому стала низкая платежеспособность украинских граждан. Однако их нахождение на турецких курортах все равно формирует определенные риски для российских путешественников.

Вам может понравиться

Захарова обвинила США в незаконных действиях после заявлений о новых санкциях

Мария Захарова, представитель российского МИД, обвинила Соединенные Штаты в незаконных действиях после того, как американские чиновники сообщили о необходимости введения новых антироссийских санкций. Ранее Джен Псаки, представитель Белого дома, отметила,

Глава МИД Бельгии сообщила о проведённой встрече со Светланой Тихановской

Софи Вильмес, являющаяся главой МИД Бельгии, рассказала о проведённых переговорах со Светланой Тихановской. Об этом она сообщила в Twitter. Тихановская участвовала в выборах на должность президента Белоруссии. Как отмечается, переговоры
  • Анна
  • 21.06.2021
  • читать 1 минуту

В России разрабатывают мини-подлодку «Горгона»

Сотрудники КБ «Малахит» работают над новой атомной подлодкой под названием «Горгона», обладающей малым водоизмещением и способной выполнять множество различных задач. Данная информация была обнаружена в отчетах конструкторского бюро за прошлый
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 июня – небольшая облачность, до 31 °C | город Мытищи: погода, 23 июня – небольшая облачность, до 33 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 июня – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 июня – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 23 июня – облачно с прояснениями, до 36 °C | Подольск: погода, 23 июня – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 23 июня – небольшая облачность, до 28 °C |