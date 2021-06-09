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В издании Avia.pro сообщили, что вооруженные силы РФ осуществили жесткий перехват американского военного патруля в северной области Сирии.

Отмечается, что Соединенные Штаты снова решили провести патрулирование северных районов арабской республики, которые находятся под наблюдением российской армии, не проведя переговоров с командованием РФ. В результате американскую колонну боевых машин довольно быстро заблокировал российский военный патруль.

Данный инцидент случился в провинции Хасака. Согласно предварительным сведениям, российская бронемашина зажала бронеавтомобиль США на обочине. Когда он попытался проехать дальше, его снова заблокировали на дороге. В результате американский патруль возвратился на место своего базирования.

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