В сирийской провинции Ракка российские военные приняли участие в богослужении, проведенном иереем Дмитрием. Мероприятие было организовано на военном аэродроме в населенном пункте Эт-Табка, на котором до 2019 года располагалась американская авиабаза.

Сейчас аэродром, отбитый американцами у боевиков Исламского государства (ИГИЛ, ИГ – запрещенная в России террористическая организация, находится под контролем авиационной комендатуры РФ. Он является стратегически важным объектом, так как в непосредственной близости от него располагаются крупнейшие города страны – Ракка, Алеппо и Дейр-Зор.

Священники РПЦ постоянно проводят богослужения, в которых участвуют бойцы из подразделений, дислоцирующихся на базе «Хмеймим». Но на аэродроме в провинции Ракка пастырская работа была проведена в первый раз.