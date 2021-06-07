Российские конструкторы расширили линейку гиперзвукового оружия ракетой «Острота» воздушного базирования. Этот боеприпас отличается от «Кинжала» компактными габаритами, благодаря чему его можно использовать на бомбардировщиках Су-34 и Ту-22М3, а также на истребителях пятого поколения Су-57.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что появление в распоряжении РФ новейшего гиперзвукового оружия, вынудит США прекратить гонку вооружений. Несмотря на небольшие размеры, ракета по своим характеристикам не уступает все тем же «Кинжалам», обладает такой же дальностью полета и мощностью.

По словам Кнутова, подробные характеристики «Остроты» пока держатся в секрете. Какие-то детали можно будет узнать лишь в следующем году, на который намечены первые летные испытания нового оружия. Но уже сейчас понятно, что РФ намерена закреплять свое превосходство в сфере производства гиперзвуковых ракет и вряд ли уступит первенство Соединенным Штатам.