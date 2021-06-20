читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия провела колоссальную работу по вакцинации сотрудников дипломатических представительств в других государствах. Для этого потребовалось доставить препараты «Спутник V» и «ЭпикВакКорона» в 82 страны мира, рассказала представитель внешнеполитического ведомства РФ Алина Косаченко.

Она пояснила, что все сотрудники диппредставительств являются гражданами России. Поэтому сразу же после заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения общегражданской вакцинации стартовал процесс доставки препаратов.

В настоящий момент, по словам Косаченко, прививки получили 80 процентов сотрудников посольств в других странах. В те государства, с которыми нет авиасообщения, доставку пришлось осуществлять бортами вице-премьера и министра иностранных дел. Сейчас процесс иммунизации продолжается.

Косаченко также отметила, что вакцинация проводится на добровольной основе. Сотрудникам дипломатических представительств предоставляется возможность либо отказаться от процедуры, либо выбрать препарат импортного производства.

Вам может понравиться

Кравчук назвал грядущие учения “Запад-2021” непредсказуемыми и “опасными для Украины”

Намеченные на сентябрь учения «Запад-2021», в которых будут участвовать Россия и Беларусь, создают серьезные угрозы для Украины, заявил первый президент этой страны Леонид Кравчук. Он отметил, что Киев должен быть

Владимир Путин: “Единая Россия” стремится победить на выборах ради лучших результатов для страны

Партия «Единая Россия» хочет победить на очередных выборах в Государственную Думу. Причем ей это нужно не ради удовлетворения каких-то собственных амбиций, а ради получения шанса добиться лучших результатов для государства,

Российский дрон-камикадзе KUB-BLA вызвал глубокую обеспокоенность Пентагона

Успешную разработку российским концерном «Калашников» дронов-камикадзе KUB-BLA в американском издании The National Interest назвали «плохими новостями для США». Действительно, новый беспилотник способен стать очень грозным оружием, если вдруг разразится война
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 июня – ясно, до 29 °C | город Мытищи: погода, 20 июня – ясно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 июня – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 июня – пасмурно, до 17 °C | Королев: погода, 20 июня – небольшая облачность, до 31 °C | Подольск: погода, 20 июня – ясно, до 27 °C | Армавир: погода, 20 июня – переменная облачность, до 27 °C |