Россия провела колоссальную работу по вакцинации сотрудников дипломатических представительств в других государствах. Для этого потребовалось доставить препараты «Спутник V» и «ЭпикВакКорона» в 82 страны мира, рассказала представитель внешнеполитического ведомства РФ Алина Косаченко.

Она пояснила, что все сотрудники диппредставительств являются гражданами России. Поэтому сразу же после заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения общегражданской вакцинации стартовал процесс доставки препаратов.

В настоящий момент, по словам Косаченко, прививки получили 80 процентов сотрудников посольств в других странах. В те государства, с которыми нет авиасообщения, доставку пришлось осуществлять бортами вице-премьера и министра иностранных дел. Сейчас процесс иммунизации продолжается.

Косаченко также отметила, что вакцинация проводится на добровольной основе. Сотрудникам дипломатических представительств предоставляется возможность либо отказаться от процедуры, либо выбрать препарат импортного производства.