В СМИ сообщают, что в Сирии в условиях реального боя были успешно протестированы тяжелые огнеметные комплексы ТОС-2 «Тосочка», разработанные в РФ.

Отмечается, что данные системы были переброшены на сирийскую землю с помощью одного из спецбортов, однако в российском оборонном ведомстве не стали подтверждать эту информацию. При этом военные эксперты отмечают, что это оружие идеально подходит для уничтожения террористов в гористой местности.

Кроме того, в Сирии постоянно проходят испытания нового вооружения. За последние годы в ней было испробовано свыше 300 типов оружия. Руководитель «Технодинамики» также отметил недавно, что армия России может получить серийные образцы «Тосочки» уже в конце текущего года.