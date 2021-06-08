Российские врачи рассказали, как одежда может привести к появлению онкологических заболеваний. Их слова передаёт Пятый канал.

Согласно заявлению невролога Дмитрия Разумовского, в России чуть ли не каждый 10-й головной убор представляет опасность для здоровья и увеличивает риск развития рака. Он сообщил, что это возможно из-за химических веществ, используемых в изготовлении одежды. Указать на развитие рака могут зуд, головная боль и выпадение волос.

Онколог Михаил Мяснякин указал, что не все вещества, применяемые в производстве одежды, являются вредными. Однако он рекомендует приобретать одежду в сертифицированных магазинах и проверять документы, которые разрешают реализацию изделия.

Недавно врачи рассказали, как вакцина от коронавируса влияет на пациентов с онкологией. Как отмечается, побочных эффектов замечено не было.