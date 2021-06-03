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Российские конструкторы продолжают расширять возможности модернизированного вертолета Ми-28НМ. Теперь «Ночной охотник» получил еще и четыре крылатые ракеты, которые предназначены для уничтожения любых целей на расстоянии до 100 километров.

Это вооружение фактически превращает ударный вертолет в мощный бомбардировщик. Однако в отличие от самолетов, винтокрылая машина обладает способностью атаковать потенциального противника ракетами с небольших высот.

Благодаря этому «Ночной охотник» сможет скрыться за рельефом местности, нанести удар и тихо исчезнуть. В такой ситуации противник даже не поймет, с какого направления и кто его атаковал.

Предполагается, что речь идет о ракетах с рабочим названием «Изделие 305». Они оснащаются головкой самонаведения, что дает возможность наносить очень точные смертоносные удары как по наземным, так и по надводным целям.

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