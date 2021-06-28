Россия в инциденте с эсминцем Defender выставила Великобританию посмешищем для всего мира, но решила на этом не останавливаться. И затеяла учения боевых самолетов и кораблей в 30 километрах от британского авианосца «Королева Елизавета», который пришел в Сирию «участвовать в операциях против террористов».

РФ решила не упускать возможности потренироваться на столь крупной цели и привлекла к учениям ракетный крейсер «Москва», а также две подводные лодки и два фрегата с управляемыми ракетами. Военно-космические силы в ходе маневров представляли истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые недавно поступили на вооружение, и дальние бомбардировщики Ту-22М3, второй раз за месяц прилетевшие на авиабазу «Хмеймим»

Россия перекрыла зону учений для судоходства. При этом она даже не скрывала, что одна из целей маневров – продемонстрировать Великобритании, что вторгаться в территориальные воды РФ недопустимо. Если до Лондона не дошло с первого раза, то со второго точно должно дойти, так как авианосец, вознамерившийся вернуть Англии превосходство на море вдруг превратился в хоть и очень крупную, но заштатную учебную мишень.

Ударная авианосная группа Великобритании, слишком много о себе возомнившая, все таки уступает американских АУГ. В ее распоряжении, помимо самого авианосца, имеется только два эсминца Тип 45, аналогичных «Дефендеру». Поэтому тягаться с ракетными крейсерами, фрегатами и субмаринами России они не в состоянии. Да и прикрытие с воздуха в виде МиГ-31К и Ту-22М3 как-то не располагает к смелым заявлениям.

Давление России прямо показывает, что при желании она с легкостью отправит на дно всю авианосную группу. Также учения являются последним предупреждением Лондону о том, что в случае повторения провокаций корабль-нарушитель просто потопят, не тратя время и боеприпасы на предупредительную стрельбу.

Маневры РФ в Средиземном море – это предупреждение и всему Североатлантическому блоку. Теперь весь мир увидел, как Москва решает проблемы с провокациями и вторжениями. Авторы публикации в китайском издании Sohu, которую эксклюзивно перевел на русский язык портал Discover 24, предлагают властям КНР перенять российский подход и действовать столь же решительно и жестко. Чтобы раз и навсегда отбить у американских кораблей вертеться у границ Поднебесной империи.