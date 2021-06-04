Соединенные Штаты перебросили в Норвегию 52 истребителя пятого поколения F-35, однако имеются вполне обоснованные сомнения в том, что они смогут их задействовать, пишет портал Avia.Pro. Точно такие же проблемы возникнут и у разведывательно-ударных беспилотников, которые Осло намеревается приобрести у Вашингтона.

А дело все в том, что неподалеку от финской и норвежской границ располагается российская система радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН». Она применяется для подавления сигналов связи, поэтому при воздействии на истребители F-35 сможет заглушить поступающие на них сигналы со спутников.

Эксперты заявляют, что для американских «летающих компьютеров» это будет равносильно потере зрения и слуха, поэтому они просто не смогут справиться с выполнением своих задач.

Авторы публикации поясняют, что истребители и беспилотники вполне смогут летать, однако им станет недоступным использование части вооружений, имеющихся на борту. Кроме того, возникнут проблемы с навигацией, целеуказанием и полноценным взаимодействием при вылетах в составе группы.