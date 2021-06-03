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Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин встретился в Минске с председателем КГБ Белоруссии Иваном Тертелем. В ходе переговоров обсуждались важные вопросы взаимодействия специальных служб двух стран.

Пресс-служба КГБ рассказала, что представители разведки России и Беларуси намерены объединить усилия, чтобы совместно справиться с деструктивными действиями западных государств. Ключевые цели – это предотвращение дестабилизации ситуации на всей территории Союзного государства, а также защита его национальных интересов.

Глава СВР на встрече заметил, что Россия называет действия Запада «недружественными шагами», однако это слишком мягкий термин. НАТО использует против обеих стран агрессивные элементы гибридной войны, которые угрожают их суверенитету. Терпеть подобных действий ни Москва, ни Минск не намерены.

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