Главный внештатный терапевт российского Минздрава Оксана Драпкина назвала основные противопоказания к иммунизации от коронавируса, а также пояснила, как можно получить справку о наличии таких противопоказаний.

Она отметила, что важность вакцинации оспаривать невозможно, однако некоторым людям делать прививки ни в коем случае нельзя. Так, стоит отказаться от иммунизации тем пациентам, которые в данный момент проходят курс лечения с применением лекарств, так или иначе влияющих на работу иммунной системы.

Кроме того, к противопоказаниям относятся склонность к аллергическим реакциям, проводящим к опасным для жизни и здоровья последствиям, и период обострения серьезных хронических заболеваний.

По словам Драпкиной, при наличии подобных проблем человеку необходимо обратиться к терапевту, чтобы получить соответствующую справку. Также имеет смысл проконсультироваться с аллергологом, кардиологом и другими узкими специалистами, чтобы убедиться, что прививка не нанесет вреда организму.