Заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова предупредила людей, поставивших вакцину от коронавируса, об опасности загара.

Согласно её заявлению, первые несколько дней после того, как была поставлена вакцина, нельзя загорать и по возможности не появляться три дня во время жары на cолнце. По словам специалиста, это объясняется тем, что cолнце оказывает сильное влияние на клеточное звено иммунитета и ослабляет его.

Кроме того, Волчкова порекомендовала пить в день около двух литров воды. Особенно это касается дней, когда сохраняется очень жаркая погода. В ситуации, если после прививки начали проявляться какие-либо побочные эффекты, она советует выпить таблетку парацетамола. Если спустя три дня улучшений не будет, стоит пойти к врачу.

Недавно врачи рассказали о самых популярных мифах о вакцинах от коронавируса и развеяли их. Как отмечается, из-за этих мифов многие люди боятся ставить вакцину.