читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После того как президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу, Япония может навсегда забыть о Курилах, считают пользователи сети. Они весьма активно комментируют эту новость и строят предположения одно абсурднее другого.

Так, один из читателей, представившийся бывшим сотрудником японской разведки, заявил, что РФ теперь сможет безнаказанно вторгаться в воздушное пространство Японии. Зачем РФ делать это, он не пояснил.

Еще один комментатор уверен, что Россия больше не собирается отдавать Курильские острова.

«Японии следовало согласиться на два Курильских острова, когда Россия была готова на это. Теперь Кремль на такое не пойдет. Россия — страна, которой нельзя верить. Как она вернет острова Японии, которая является союзником США?», – написал он.

Не обошлось и без очередных угроз отобрать Курилы силовыми методами:

«Россия вообще ничем не отличается от СССР. Сменилось только название. Я думаю, это страшная страна. Надо общаться с ней соответствующим образом», – заявил японский пользователь.

«Япония только и может выражать сожаления! Кричит, что оружие не нужно. Достаточно ли такой человеколюбивой дипломатии? Надо предпринимать меры, а то будет слишком поздно», – поддержал его еще один комментатор.

Также прозвучали мнения о том, что РФ объединится с Китаем и прервет мировое господство Соединенных Штатов, союзником которых является Япония.

Вам может понравиться

«Грустные нацистские лозунги»: Во Франции возмутились формой Украины на Евро-2020

Французское издание Le Figaro опубликовало новость о новой форме сборной Украины по футболу, которую «украсили» силуэтом страны с Донбассом и Крымом, а также лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава». Действия

Пушков диагностировал “смерть мозга” НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг постоянно твердит о формуле «сдерживание плюс диалог», используемой Альянсом в отношении России. Однако на самом деле уже давно нет ни того, ни другого, заявил сенатор

В США представили конкурента израильского противоракетного комплекса “Железный купол”

Компания Dynetics, которая ранее не хотела принимать участие в программе разработки новых систем противоракетной обороны США, внезапно представила комплекс Enduring Shield. Он является аналогом израильского «Железного купола» и предназначен для
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июня – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июня – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июня – ясно, до 17 °C | Королев: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 23 °C | Подольск: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 16 °C | Армавир: погода, 9 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C |