После того как президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу, Япония может навсегда забыть о Курилах, считают пользователи сети. Они весьма активно комментируют эту новость и строят предположения одно абсурднее другого.

Так, один из читателей, представившийся бывшим сотрудником японской разведки, заявил, что РФ теперь сможет безнаказанно вторгаться в воздушное пространство Японии. Зачем РФ делать это, он не пояснил.

Еще один комментатор уверен, что Россия больше не собирается отдавать Курильские острова.

«Японии следовало согласиться на два Курильских острова, когда Россия была готова на это. Теперь Кремль на такое не пойдет. Россия — страна, которой нельзя верить. Как она вернет острова Японии, которая является союзником США?», – написал он.

Не обошлось и без очередных угроз отобрать Курилы силовыми методами:

«Россия вообще ничем не отличается от СССР. Сменилось только название. Я думаю, это страшная страна. Надо общаться с ней соответствующим образом», – заявил японский пользователь.

«Япония только и может выражать сожаления! Кричит, что оружие не нужно. Достаточно ли такой человеколюбивой дипломатии? Надо предпринимать меры, а то будет слишком поздно», – поддержал его еще один комментатор.

Также прозвучали мнения о том, что РФ объединится с Китаем и прервет мировое господство Соединенных Штатов, союзником которых является Япония.