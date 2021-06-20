Авторы польского издания Defence 24 выразили свое восхищение российской боевой машиной “Бумеранг”, которая выпускается в нескольких вариантах. Она базируется на колесном шасси и обладает отличными ходовыми характеристиками. Кроме того, конструкторы РФ позаботились и о достойном вооружении всех разновидностей машин этого семейства.

К этим самым разновидностям относятся колесные бронетранспортер и боевая машина пехоты. Кроме того, на том же шасси базируется и машина инженерного обеспечения.

Общая для всех этих разновидностей платформа имеет двигатель УТД-32ТР, мощность которого достигает 510 лошадиных сил. Он дает возможность развивать скорость до 100 километров в час на шоссе. Кроме того, бронемашины способны преодолевать водные преграды со скоростью 12 км/ч.

Колесную БМП российские конструкторы оснастили турельным модулем, управляемым дистанционно. Он включает в себя пулемет калибра 7,62 мм и 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А42. Кроме того, в состав модуля входят две пусковые установки с противотанковыми ракетами 9М133 Корнет-ЭМ.

Модуль вооружения на бронетранспортере К-16 оснащен крупнокалиберным пулеметом «Корд» (12,7 мм).

Россия разработала боевые машины «Бумеранг» для замены морально устаревших БТР-80 и БТР-82. Кроме того, она имеет большие планы на экспорт этой техники. Так. Александр Михеев, возглавляющий Рособоронэкспорт, заявил, что у РФ уже имеются заказы от ряда стран СНГ, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. На продаже «Бумерангов» концерн планирует заработать около 1 миллиарда долларов.

Напомним, что представленные здесь боевые машины – не единственная разработка РФ. Кроме того, она готова принять на вооружение танк Т-14 «Армата» и тяжелую боевую машину Т-15 на его платформе, гусеничные машины «Курганец», обеспечивающие повышенную проходимость, САУ «Коалиция СВ». На выставке в Минске также будут представлена самоходная гаубица «Малка», которая после модернизации полностью отвечает современным требованиям к подобному оружию, и неизвестный пока зенитно-ракетный комплекс, являющийся очередным достижением России в сфере создания вооружений для противовоздушной обороны.