Российские боевые роботы еще в 2019 году заинтересовали иностранных заказчиков. Так, почти за 18 месяцев РФ получила 6 заявок на поставку этих машин в разные страны, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что наиболее популярным робототехническим комплексом стал «Уран-6», который предназначен для разминирования местности. Его возможности восхищают иностранных партнеров, которые готовы уже сейчас оформить сотрудничество с Россией.

«Уран-6» — это гусеничный минный трал, который управляется дистанционно. Он способен одинаково эффективно действовать как в условиях города, так и на мелколесистых либо горных территориях. Для него разработано специальное навесное оборудование, которое может заменяться в случае необходимости – катковый, фрезерный и бойковый тралы, а также механический схват и бульдозерный отвал.