В китайском информагентстве Sohu сообщили, что к американскому побережью в настоящее время приближаются не менее 50 боевых судов российских ВМС.

Эксперты отмечают, что данные действия можно считать адекватным ответом на постоянные провокации ВМФ США возле российских границ. Они добавили, что рядом с американскими территориями недавно пролетели стратегические ракетоносцы и истребители российских ВКС. Тем самым Москва намекнула Вашингтону на то, что она готова держать свой флот неподалеку от американских границ на постоянной основе.

При необходимости РФ сможет задействовать свою боевую авиацию, которая способна сравнительно быстро достичь берегов Аляски. При этом авторы материала отмечают, что действия российского командования вызывают серьезное беспокойство у американских властей.