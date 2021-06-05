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Сергей Данкверт, руководитель Россельхознадзора, отметил, что в настоящий момент времени РФ практически полностью зависит от зарубежных поставок особых яиц, требуемых для производства вакцин.

Согласно его словам, для создания препаратов от коронавирусной инфекции требуются яйца, не имеющие патогенной микрофлоры. Однако на территории России отсутствуют фабрики по их созданию. В результате российским производителям приходится закупать данный товар из-за рубежа. По мнению Данкверта, это неправильно с точки зрения стратегической безопасности.

Отмечается, что особые яйца нужны для производства множества других вакцин, включая те, которые борются с гриппом. В последнем случае они выполняют функцию естественного инкубатора.

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