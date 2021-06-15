В ходе совместных учений России и Беларуси «Запад-2019» на границах стран-участниц НАТО появятся грозные российские ОТРК «Искандер-М». Их размещение станет достойным ответом на действия Соединенных Штатов и выполняющего все их команды Североатлантического альянса на Украине и в Черноморском регионе.

Военный аналитик Юрий Неткачев отмечает, что Россия вполне резонно считает натовские учения, с завидной регулярностью проводимые у ее границ, угрозой национальной безопасности. Альянс в последнее время особо не стесняется и даже не скрывает свои планы по захвату Крыма или по участию в войне на Донбассе, отрабатывая в ходе маневров бои в условиях городской застройки и высадку на морское побережье.

Мало того, генсек НАТО и другие официальные лица заявляют, что Украина все ближе к вступлению в Альянс. Из-за этого недалеко то время, когда в Харькове, Киеве и других украинских городах появятся американские ракеты, способные долететь до Москвы за 5-7 минут.

По мнению Неткачева, Россия должна прекратить действовать исключительно политическими методами, так как Запад полностью игнорирует подобные попытки. В этом плане учения «Запад-2021» с привлечением боевой авиации и «Искандеров» придутся весьма кстати.