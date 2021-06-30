Данные портала Marinetraffic, согласно которым американский эсминец USS Ross подходил к границам территориальных вод России, являются «вбросом» Киева, считает военный эксперт Михаил Ходаренок. Он напоминает, что военкор «Комсомольской правды» Александр Коц привел в доказательство этому видео из одесского порта.

На записи хорошо видно, что американский эсминец не выходил в море. Скорее всего Украина использовала трюк с мониторинговым порталом, что в очередной раз спровоцировать Россию.

Она не учла лишь одного – у РФ имеется разведывательная сеть, которая избавляет от необходимости получать информацию исключительно из интернета, как это делает Киев. Поэтому она быстро раскрыла примитивный украинский трюк и не поддалась на провокации.

Ходаренок также отмечает, что США и НАТО вряд ли намерены отправлять свои корабли для провокаций у Крыма. Россия ясно предупредила их, что будет топить фрегаты и эсминцы. И она обязательно сдержит слово.