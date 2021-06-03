Соединенные Штаты, которые сейчас озабочены выводом войск из Афганистана, для поддержки этого процесса направили на Ближний Восток шесть стратегических бомбардировщиков B-52. Кроме того, в регионе вскоре должен появиться авианосец «Рональд Рейган», демонстрирующий мощь американского флота.

Россия на подобные действия ответила практически мгновенно. На аэродром военной базы «Хмеймим» прибыли сразу три дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые несколько дней будоражили американские корабли и военные объекты на побережье Средиземного моря своими учебными вылетами.

Москва уже отозвала эти самолеты, однако их появление стало тревожным сигналом для США. Авиабаза «Хмеймим» способна принимать тяжелые самолеты, а это означает, что в любом момент в регионе могут появиться еще и стратегические ракетоносцы Ту-95 или Ту-160. Поэтому у Вашингтона вряд ли получится маскировать попытки сдерживания России на Ближнем Востоке под борьбу с терроризмом.

В целом же действия обеих стран говорят о том, что в дальнейшем борьба за регион, в котором как у США, так и у России имеются стратегические цели, будет только усиливаться.