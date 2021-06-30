В рамках мероприятия МАКС-2021 «Рособоронэкспортом» будут впервые показаны современные воздушные транспортники Ил-114-300 и Ил-112В.

Согласно заявлениям Александра Михеева, главы организации, в текущем году на выставку было приглашено свыше ста делегаций из нескольких десятков государств мира. Им будут продемонстрированы современные ЗРК С-350 с увеличенным радиусом поражения, винтокрылые машины Ми-171А3 и Ка-32А11М, а также воздушные суда Ил-114-300 и Ил-112В.

Указывается, что во время грядущего салона гости смогут взглянуть на уникальные интерактивные инсталляции, которые позволят им изучить трехмерные модели новейших образцов военной техники. Им также представят ТТК новых разработок военно-промышленной отрасли.

На выставке будут показаны и уже известные виды боевых машин, включая вертолеты Ка-52.