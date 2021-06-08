Пресс-служба Рособоронэкспорта рассказала о стремительном увеличении объемов продаж оружия на африканском континенте. Ее представители отметили, что технику и вооружение все активнее приобретают в последнее время не только арабские республики, но еще и те страны, которые находятся на юге от пустыни Сахара.

За последние полтора года Рособоронэкспорт заключил контракты с семнадцатью странами на общую сумму больше 1,7 миллиарда долларов. В Африку отправлены огнестрельное оружие всех видов, специальные средства для силовых структур, комплексы противовоздушной обороны, бронетехника, вертолеты и многое другое.

8 июня начинается выставка Shield Africa 2021, в которой Рособоронэкспорт принимает самое активное участие. В Кот-д’Ивуаре уже представлены российские автоматы Калашникова, а также бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80А и БТР-80, которые пользуются неизменным спросом в африканских государствах.