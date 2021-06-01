Американский адмирал Джеймс Ставридис, который неоднократно высказывался о возможном вооруженном противостоянии Соединенных Штатов с Россией и Китаем, решил написать об этом книгу. Он назвал свое творение «2034 год. Повесть о следующей мировой войне» и привел в нем подробный расклад по численности войск, по количеству танков, кораблей и самолетов, а также по суммам, которые каждая из стран ежегодно тратит на оборону.

В книге Ставридис рассказал, как может начаться Третья мировая война. По его мнению, Россия первым делом перережет кабели в Баренцевом море, что существенно замедлит скорость соединения с Интернетом и отрежет Вашингтон от окружающего мира. Китай в то же самое время заблокирует коммуникации в Южно-Китайском море.

В свои фантазии, которые по мнению российских экспертов вызваны чрезмерным чтением американских газет до обеда, Ставридис впутал и Иран, который станет союзником России и Китая. Он украдет технологии США, сделает полностью невидимой свою авиацию и окончательно добьет Вашингтон.