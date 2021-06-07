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Во время боя между двумя курдскими группировками в северной части Ирака управляемая ракета угодила прямо в бронетранспортер International MaxxPro, разработанный Соединенными Штатами. В результате попадания от боевой машины отлетели расположенный на корме люк, а также крыша с установленной на ней пулеметной башней.

Столь серьезные повреждения возникли из-за детонации снарядов внутри бронетранспортера. Пять боевиков погибли на месте, еще семь сумели спастись, однако у них выявлены серьезные ранения.

Военные эксперты предполагают, что для ракетного удара по броневику вторая курдская группировка задействовал противотанковый комплекс «Конкурс» или «Корнет». Впрочем, точно установить вид используемого оружия не удается.

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