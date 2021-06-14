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Во время интервью американскому телеканалу NBC российский лидер Владимир Путин потребовал у журналиста «не затыкать ему рот» и набраться терпения. Произошел этот эпизод в ходе ответа на вопрос об оппозиции, которой якобы боится президент РФ.

Журналист телеканала Кир Симмонс попытался перебить Путина и сбить его с мысли, однако глава государства заявил, что нужно выслушивать ответы до конца, а не «затыкать рот» собеседнику. Также он отметил, что корреспондент просто пытается сделать так, чтобы не устраивающие его высказывания не дошли до американских зрителей.

Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?», – поинтересовался Владимир Путин.

Также президент РФ заявил, что в России стремительно развивается политическая система и появляются все новые и новые партии. Что говорит о наличии альтернативы для граждан. Так, из 34 объединений в ближайших выборах в Госдуму будут принимать участие 32.

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