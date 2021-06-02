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Глава России Владимир Путин уверен, что в депутатском корпусе должны иметься люди «от земли».

Соответствующее заявление он сделал в среду во время проведения встречи с руководителями «Единой России». Под «людьми от земли» глава России подразумевает людей, способных ощущать, чем именно живёт страна, а также понимающих поставленные перед ней вызовы. Также эти люди должны знать, как можно справиться с поставленным перед Россией задачами.

Путин отметил, что тем, кто участвует в праймериз партии, следует заранее думать о том, что они обещают людям. Такие вопросы, как он указал, следует тщательно прорабатывать и смотреть на ресурсы и возможности исполнения этих обещаний. Если же необходимые ресурсы имеются, то нужно делать всё для того, чтобы исполнить данные обещания.

Недавно в США посмеялись над заявлениями Джо Байдена в отношении России. Как было заявлено, Байден способен лишь лаять, а укусить не может, и все мировые лидеры это уже поняли.

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