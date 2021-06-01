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Грозные заявления президента США Джо Байдена о том, что он не даст России нарушать права человека, вызвали у американских пользователей сети лишь легкую усмешку. Один из читателей написал, что глава государства хотел продемонстрировать миру, насколько он крут, но у него ничего не получилось.

Комментатор отметил, что даже он не поверил, что Байден способен выполнить свои угрозы. Поэтому можно только представить, что подумали о нем Россия и США.

«Мировые лидеры уже хорошо знают, что Байден не сможет укусить, а его лай вовсе не пугает», – заметил еще пользователь сайта телеканала Fox News.

Американцы также упомянули двуличность своего президента:

«Байден говорит о поддержке наших вооруженных сил и в то же время позволяет Китаю и России наращивать военную мощь», – написал читатель под ником banman.

«Джо дал Путину трубопровод, а Китаю отменил пошлины. Они вертят Байденом как хотят и знают, что его комментарии рассчитаны сугубо для американской прессы», – поддержал его точку зрения Rightside101.

В целом пользователи уверены, что угроз Байдена уже давно никто не боится и даже не воспринимает их всерьез.

«Эй, Джо, держу пари, Китай и Россия действительно трясутся от страха», — с немалой долей юмора написал wantsome.

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