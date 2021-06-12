Владимир Путин, российский лидер, в рамках беседы с ведущим канала NBC News, отметил, что ему нравился Михаил Лесин, бывший российский министр, скончавшийся в США около 6 лет назад.

Согласно словам главы государства, Лесин в одно время трудился в его администрации. Он добавил, что все еще жалеет о том, что экс-министр не остался в России. Путин назвал его хорошим и достойным человеком. Полный вариант беседы с лидером РФ будет продемонстрирован телеканалом на следующей неделе.

В СМИ напоминают, что Лесин умер в возрасте 57 лет из-за травм, которые были получены им во время падения. В рамках судебно-медицинской экспертизы было также обнаружено острое отравление от алкогольных напитков.