Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владимир Путин, российский лидер, в рамках беседы с ведущим канала NBC News, отметил, что ему нравился Михаил Лесин, бывший российский министр, скончавшийся в США около 6 лет назад.

Согласно словам главы государства, Лесин в одно время трудился в его администрации. Он добавил, что все еще жалеет о том, что экс-министр не остался в России. Путин назвал его хорошим и достойным человеком. Полный вариант беседы с лидером РФ будет продемонстрирован телеканалом на следующей неделе.

В СМИ напоминают, что Лесин умер в возрасте 57 лет из-за травм, которые были получены им во время падения. В рамках судебно-медицинской экспертизы было также обнаружено острое отравление от алкогольных напитков.

Вам может понравиться

«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских ЗРК С-500

В информагентстве The National Interest отметили, что новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider, который эксперты считают «наиболее крутым» в мире, сможет без проблем преодолеть защиту ЗРК С-500, разработанных в РФ. Авторы материала

Переговоры полевых командиров ДНР об охране «Бука» заслушали в суде по MH17

В рамках судебного заседания по делу о падении пассажирского авиалайнера рейса MH17 в Донбассе, были прослушаны разговоры полевых командиров ДНР, касавшиеся охраны ЗРК «Бук». Согласно опубликованным материалам, Сергей Дубинский, руководитель

Чадские военнослужащие готовят провокации на границе с ЦАР

Чад стремится обострить отношения с Центральноафриканской Республикой на фоне недавнего инцидента на границе. Об этом пишет издание Ndjoni Sango. Журналисты предупреждают, что поведение чадских военных в последнее время дает основания
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 июня – переменная облачность, до 17 °C | город Мытищи: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 июня – пасмурно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 15 °C | Королев: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 24 °C |