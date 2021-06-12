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Алексей Пушков, член российского Совфеда, решил прокомментировать недавнее поздравление Энтони Блинкена, руководителя Госдепартамента, сказанное в честь Дня России.

Согласно словам российского сенатора, опубликованным в «Телеграме», между странами существуют определенные взаимоотношения, в рамках которых они поздравляют друг с друга с различными праздниками. По этой причине не следует считать заявление Блинкена сигналом, указывающим на новую политику США в отношении РФ.

Ранее госсекретарь США, поздравил граждан России с государственным праздником, а также заявил, что американские власти стремятся к созданию стабильных и предсказуемых отношений с Кремлем.

Блинкен далеко не единственный иностранец, поздравивший жителей РФ с национальным праздником. Однако поздравление Наталии Орейро в красном кокошнике, в котором она успела назвать Россию “тоже родиной”, наверняка, понравится нашим читателям куда сильнее формального заявления руководителя Госдепа США.

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