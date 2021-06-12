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12 июня отмечается День России. С этим праздником жителей России поздравила известная певица и актриса Наталия Орейро.

Как отмечается, Орейро приобрела мировую известность после участия в съёмках в сериале «Дикий ангел». Она неоднократно заявляла, что любит Россию. Кроме того, певица учит русский язык, и некоторые свои известные хиты исполняет на русском языке. Три года назад для чемпионата мира по футболу в России она исполнила композицию United by Love на английском, испанском и русском языках. Также отмечается, что она отправила необходимые документы для получения русского гражданства.

Видеопоздравление Орейро с Днём России появилось в Twitter в аккаунте посольства РФ в Аргентине. На видеозаписи певица предстала в красном наряде и в кокошнике. На русском языке она заявила «Россия для меня – тоже Родина. Я вас люблю!».

Недавно мы сообщали что глава Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Днём вышиванки, однако его поздравление вызвало скандал в Сети. Причиной стало то, что Зеленский и его супруга предстали в вышиванках, которые многие посчитали русскими косоворотками.

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