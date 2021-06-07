Европа устала от Украины и ее постоянно декларируемого желания вступить в ряды НАТО и ЕС, уверен российский сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что Киев ошибочно считает себя «центром вселенной», хотя на деле используется Россией, Китаем и Соединенными Штатами в качестве инструмента для достижения их геополитических целей.

Запад, по словам Пушкова, много лет носился с Украиной как с писаной торбой. Но отсутствие каких-либо конструктивных действий со стороны Киева, привело к тому, что Европа просто от него устала. И не только Европа. Совсем недавно на Украину приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, но никаких оптимистичных новостей он с собой не привез. Опять были лишь обещания, исполнения которых Киеву придется ждать много лет.

Запад сам виноват в бесконечных заявления Украины о желании вступить в НАТО. Он много лет внушал стране ложное чувство собственной значимости и раздувал амбиции, от которых сам и страдает. Потому что кроме этих самых амбиций Киев больше ни на что не способен.