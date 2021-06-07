читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Европа устала от Украины и ее постоянно декларируемого желания вступить в ряды НАТО и ЕС, уверен российский сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что Киев ошибочно считает себя «центром вселенной», хотя на деле используется Россией, Китаем и Соединенными Штатами в качестве инструмента для достижения их геополитических целей.

Запад, по словам Пушкова, много лет носился с Украиной как с писаной торбой. Но отсутствие каких-либо конструктивных действий со стороны Киева, привело к тому, что Европа просто от него устала. И не только Европа. Совсем недавно на Украину приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, но никаких оптимистичных новостей он с собой не привез. Опять были лишь обещания, исполнения которых Киеву придется ждать много лет.

Запад сам виноват в бесконечных заявления Украины о желании вступить в НАТО. Он много лет внушал стране ложное чувство собственной значимости и раздувал амбиции, от которых сам и страдает. Потому что кроме этих самых амбиций Киев больше ни на что не способен.

Вам может понравиться

Самый мощный авианосец ВМС США стал огромной “дырой” в бюджете Минобороны

Американский авианосец USS Gerald R. Ford вгоняет Пентагон в убытки, пишет издание 19FortyFive. Автор публикации сообщает, что этот боевой корабль постоянно создает проблемы, для устранения которых требуются все новые и

Жительница Уфы заболела Covid-19 после вакцинации

Ева Крестовиц из Уфы сообщила в своем аккаунте в социальной сети Facebook, что после прививки от коронавируса все же заразилась Covid-19. Она отметила, что выполняла все рекомендации врача и продолжала

В Липецке женщина украла урну около пивного магазина

В Липецке местная жительница совершила кражу, озадачившую некоторых пользователей Сети. Как сообщается, инцидент произошёл ранним утром 5 июня. Неизвестная женщина в розовой куртке, закрыв лицо кепкой, подошла к одному из
  • Анна
  • 06.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 июня – небольшая облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 7 июня – небольшой дождь, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 июня – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 июня – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 7 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 7 июня – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 7 июня – небольшой дождь, до 19 °C |